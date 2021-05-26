В Москве закрыли доступ к выставке «Лизы Алерт» о пропавших детях

Администрация московского парка «Музеон» закрыла доступ к выставке «Лизы Алерт» о пропаже детей. Ее перегородили заборами.

Координатор движения Олег Леонов на своей странице в Facebook сообщил, что закрытие инсталляции объяснили возрастным рейтингом. «Эта выставка предназначена для взрослых, на ней стоят значки «18+», — написал он, добавив, что, по словам администрации парка, организаторы должны задерживать детей, которые туда проходят. «А раз мы не готовы задерживать, а можем только предупреждать, то выставку следует закрыть». Об этом также говорится на странице самого движения.

Инсталляция состоит из конструкций, на стенах которых внутри написаны истории пропавших и погибших детей. Организаторы говорят, что готовы поставить рядом добровольцев, которые будут предупреждать детей перед тем, как те туда подойдут. «Но для всех взрослых доступ туда должен быть обязательно. Поэтому мы требуем снять эти ограждения», — заявил Леонов.

Выставку открыли к Международному дню пропавших детей, который отмечается 25 мая. «Открытые медиа» пишут, что сегодня охрана не пускает посетителей к инсталляции под предлогом ремонтных работ. Очевидцы говорят, что знака «18+» там уже нет, а работы идут, но неподалеку от выставки, а не на ней.