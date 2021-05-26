Лукашенко потребовал от Запада компенсации за посадку рейса Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от европейских стран компенсировать расходы от экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.

«Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить», — сказал он, выступая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления Белоруссии.



Пассажирский лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске 23 мая, после ложного сообщения о минировании. Среди пассажиров были журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега. Их задержали белорусские силовики. Лукашенко заявил, что действовал законно, отметив, что Вильнюс, Киев, Львов и Варшава отказались принять борт Ryanair.