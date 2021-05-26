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Регулятор рекомендовал всем европейским авиакомпаниям облетать территорию Белоруссии

26.05.2021

Все европейские авиакомпании получили рекомендацию от регулятора избегать воздушное пространство Белоруссии. Заявление распространило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). 

Bloomberg пишет, что перевозчикам рекомендовали не летать над Белоруссией без экстренной необходимости. В заявлении говорится, что инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair подверг рейс дополнительному риску и «поставил под сомнение способность Белоруссии обеспечивать безопасную аэронавигацию», также это «заставляет усомниться в приверженности властей страны соблюдению международных правил воздушного сообщения». 

Агентство отмечает, что эти рекомендации не обязательны к исполнению, однако предписаниям EASA обычно следуют все перевозчики. Кроме того, многие компании, в том числе большинство авиаперевозчиков Европы, самостоятельно приняли решение облетать территорию Белоруссии. 

Ранее белорусским авиакомпаниям запретили летать в ЕС. Сегодня канал NEXTA Live сообщил, что самолет «Белавиа» сообщением Минск-Барселона развернули у границы с Польшей. 
Тем временем, Александр Лукашенко на встрече с парламентом изложил свою версию произошедшего с самолетом Ryanair и заявил, что взрыв на борту лайнера мог угрожать белорусской АЭС, а сообщение о минировании пришло из Швейцарии.

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