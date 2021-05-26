Регулятор рекомендовал всем европейским авиакомпаниям облетать территорию Белоруссии

Bloomberg пишет, что перевозчикам рекомендовали не летать над Белоруссией без экстренной необходимости. В заявлении говорится, что инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair подверг рейс дополнительному риску и «поставил под сомнение способность Белоруссии обеспечивать безопасную аэронавигацию», также это «заставляет усомниться в приверженности властей страны соблюдению международных правил воздушного сообщения».
Агентство отмечает, что эти рекомендации не обязательны к исполнению, однако предписаниям EASA обычно следуют все перевозчики. Кроме того, многие компании, в том числе большинство авиаперевозчиков Европы, самостоятельно приняли решение облетать территорию Белоруссии.
Ранее белорусским авиакомпаниям запретили летать в ЕС. Сегодня канал NEXTA Live сообщил, что самолет «Белавиа» сообщением Минск-Барселона развернули у границы с Польшей.
Тем временем, Александр Лукашенко на встрече с парламентом изложил свою версию произошедшего с самолетом Ryanair и заявил, что взрыв на борту лайнера мог угрожать белорусской АЭС, а сообщение о минировании пришло из Швейцарии.