К родителям журналиста «Эха Москвы в Петербурге» пришли следователи

К родителям журналиста и замглавного редактора «Эха Москвы в Петербурге» Арсения Веснина пришли следователи. Об этом Веснин сообщил в своем Telegram-канале.

Он говорит, что две недели был без вязи, а когда вернулся домой, оказалось, что сотрудники СК приходили к его родителям, а также к соседям. «Позвонили мне они и по телефону. Суть претензий не озвучили, во время короткого разговора (он прервался, так как я был еще в море) сказали ласковым голосом, что знают, что я нахожусь за границей», — пишет Веснин.

Это может быть связано с полицейской проверкой по делу о клевете, которое завели на Веснина после акции протеста 2 февраля. Тогда журналист сообщил, что полицейские съели еду, переданную задержанным в 33-м отделе полиции Петербурга. «Команда 29» сообщает, что материалы дела передали в СК и журналист опасается, что ему могу вменять более тяжкую статью. «Следком делами о клевете не занимается», — пишут адвокаты.