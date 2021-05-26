Градозащитники раскритиковали проект «Газпрома» по строительству еще одного небоскреба в Петербурге

Петербургское градозащитное сообщество критикует новый проект «Газпрома», который сообщил о планах построить второй по высоте небоскреб в мире. Проект башни «Лахта центр 2» был опубликован накануне.

Как говорится в публикациях «Фонтанки» и РБК, градозащитники раскритиковали тот факт, что небоскреб будет видно из исторического центра города, он появится на виде на Петропавловскую крепость. Глава Совета по сохранению культурно-исторического наследия при правительстве города Михаил Мильчик заявил, что небоскреб «вторгнется в охраняемые и самые ценные панорамы Петербурга». Специалисты отмечают, что уже построенный «Лахта центр» также видно в исторической части, но за счет высоты и удаленности он выглядит ниже шпиля крепости.

Архитектурный критик Мария Элькина отметила, что будущую башню планируется строить там же, где сейчас находится «Лахта центр», и сказала, что эта территория развивается «в вакууме», отметив, что нет «стратегии развития города, понимания даже по отношению к этому району». Также архитекторы не поддерживают строительство здания такой высоты.

«Газпром» планирует построить рядом с «Лахта центром» «Лахта центр 2» высотой 703 метра. Предполагается, что башня станет второй по высоте в мире после «Бурдж-Халифы» в ОАЭ и рекордной по высоте смотровой площадки (590 метров). Первый в городе небоскреб, «Лахта центр» высотой 462 метра продолжают достраивать, сейчас там идут работы по обустройству. Первоначально «Газпром» планировал построить башню в центре города напротив Смольного собора, градозащитники и жители добились переноса ее на окраину города в Приморский район.