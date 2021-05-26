Лукашенко обвинил Романа Протасевича в подготовке «кровавого мятежа»

Александр Лукашенко, комментируя задержание журналиста Романа Протасевича, заявил, что он участвовал в войне на Донбассе и готовил в Белоруссии «кровавый мятеж». Также арестованную подругу Протасевича Софью Сапегу он назвал «сообщницей», передает «Беларусь сегодня».

«Один экстремист со своей сообщницей, — пояснил Лукашенко задержание двух человек, на борту севшего в Минске самолета. — Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница. Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне на Донбассе? Этого они, наверное, боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж».



Лукашенко подчеркнул, что задержанный Протасевич «внесен в список террористов, а его организация признана экстремистской». «То, что мы его, гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту, это наше суверенное право», — заявил Лукашенко.

Протасевича и Сапегу задержали 23 мая, когда самолет, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске. Протасевича в Белоруссии обвиняют в организации массовых беспорядков. Сапегу, которая является гражданкой России, арестовали на два месяца.