Оппозиция Белоруссии готовится к активной фазе протеста

Демократические силы Белоруссии объявили о подготовке к возобновлению активной фазы протеста. Об этом говорится в видеоролике, размещенном на YouTube-канале Светланы Тихановской.

В объединение входят Офис Светланы Тихановской, Координационный Совет, Народное Антикризисное Управление, штаб Валерия Цепкало, организация Bypol и другие демократические организации. В сообщении говорится, что «в результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в «черное пятно» на мировой карте».

«Режим на грани тотальной изоляции – как никогда прежде. Европейский союз, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны уже действуют и делают все возможное, чтобы помочь нам, беларусам. И мы сами, беларусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать – окно возможностей открыто. Ждать больше нечего – террор нужно остановить раз и навсегда», — говорится в ролике, а также в сообщении Telegram-канала Светланы Тихановской.

«Вместе с захватом власти международный террорист взял в заложники целую страну, все 9 млн беларусов. Но с момента захвата самолета в опасности не только беларусы, но и граждане других стран. Никто не может чувствовать себя в безопасности, пока мы все не остановим террор», — сказал в ролике член президиума Координационного совета Павел Латушко.

Оппозиция также сообщила, что провела встречу, на которой обсудили усиление международного давления на Александра Лукашенко, расширение контактов с чиновниками республики, проект по амнистии и реабилитации участников протестов, а также «наращивание структуры партизанского движения» в Белоруссии.

После президентских выборов в республике летом 2020 года победителем официально объявили Александра Лукашенко, в республике сразу после объявления результатов начались протесты. Большинству заметных оппозиционеров пришлось покинуть страну, опасаясь преследования. 23 мая в Минске совершил принудительную посадку самолет Ryanair, на котором летел экс-главред NEXTA Роман Протасевич. Его, а также его девушку, россиянку Софью Сапегу, задержали. Это осудили во многих странах, ЕС закрыл небо для белорусских авиакомпаний, кроме того, все больше перевозчиков отказываются от полетов над территорией республики.