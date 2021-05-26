РЖД начинает трудоустраивать осужденных

РЖД начинает привлекать труд осужденных на стройку БАМа. Первые 600 человек, которым заменят наказание на исправительные работы, могут появиться там уже в июне, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, подрядчики компании начинают оформлять осужденных на специальности, которые не требуют высокой квалификации: это разнорабочие, бетонщики и арматурщики. В частности, около 150 человек из исправительного центра готовится привлечь компания «Промстрой», 430 осужденных с 15 июня будут работать на «ТС Строй». Издание ссылается также на материалы РЖД, по которым в целом к июню к работе на Восточном полигоне привлекут 9 тыс. человек, в том числе тех, кто получил наказание в виде исправительных работ.

В целом на БАМе наблюдается нехватка рабочих рук, сейчас там нужно 15 тыс. работников, при этом имеется 7,3 тыс. В планах нарастить число сотрудников структур РЖД и нарастить силы жерлдорвойск, а также привлечь работников из других регионов, трудовых мигрантов и около 200 студентов из стройотрядов.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников призвал привлекать осужденных за нетяжкие статьи к работам, на которых сейчас трудятся гастарбайтеры. В Федерации мигрантов эту идею не оценили, при этом о ней положительно отозвались в Минюсте и СК. По данным ФСИН, право на замену наказания исправительными работами сейчас имеют 188 тыс. человек, или более трети от общего числа осужденных. Калашников заявлял, что их можно отправлять на работу на объекты РЖД, а также на объекты на Таймыре, в Ненецком АО и Магадане.

Эксперты, опрошенные «Ъ», говорят, что в учреждениях пенитенциарной системы содержится большое количество людей, осужденных по нетяжким статьям, в основном это связано с низким числом оправдательных приговоров. В частности, в колониях много людей, осужденных за покупку и хранение наркотиков, которые могли бы быть заинтересованы в подобной работе. При этом, по их мнению, законодательство и сама ФСИН не готовы к подобной практике, к тому же массовое привлечение осужденных к работам повлечет расходы на их размещение, лечение и охрану, «а для ОАО РЖД это и серьезные имиджевые риски».