Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями заявил, что действовал в рамках законодательства, вынудив посадить самолет Ryanair, после чего был задержан экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. По его словам, «в самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами Республики Беларусь»: «Была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолете террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолет».

Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии, сказал Лукашенко. При этом, принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — ложь, заявил президент Белоруссии. Он был нужен для обеспечения связи и выводе пассажирского самолета на посадку в случае критической ситуации.

«У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находилось 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе находилась Белорусская атомная станция, вблизи нее и произошел разворот самолета. А если бы вдруг? Нам что, мало Чернобыля? Нам нужен еще один?.. По моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге мгновенно и переведены в режим полной боевой готовности», — пояснил Лукашенко.

Что касается людей, вышедших в Минске после посадки, то они сделали это, чтобы не возвращаться из Вильнюса, «но из них сделали фейковых сотрудников КГБ», отметил Лукашенко.