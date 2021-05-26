Госдума окончательно одобрила закон о запрете избираться причастным к экстремизму

Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в выборах всех уровней. За проголосовали 294 депутата, против — 38, воздержались — 8.

Под причастностью к деятельности организации подразумевается в том числе ее поддержка, причем не только финансовая, но и в виде, к примеру, высказываний в интернете. Причастность людей к организации будет устанавливать суд, для их учредителей, руководства и его заместителей решение суда будет не нужно. Руководители организаций, признанных террористическими или экстремистскими, не смогут участвовать в выборах пять лет со дня запрета деятельности их организации, участники или работники — три года.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный подчеркнул на заседании, что «несмотря на доработку документа ко второму чтению, формулировки остались смазанными». По его словам, лишиться пассивного избирательного права с принятием этого проекта закона могут не только сторонники Алексея Навального или неких деструктивных сил, но и люди, которые когда-то оставили комментарий под постом организации, впоследствии признанной экстремистской, передает Znak.com.



30 апреля Росфинмониторинг внес штабы Навального* в реестр организаций, причастных к терроризму и экстремизму. 16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать штабы, а также ФБК** экстремистскими организациями.

*Штабы Навального — общественное движение внесено Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

**ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.