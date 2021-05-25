Кремль: Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры 16 июня в Женеве, сообщили в Кремле.

Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов, отмечается в пресс-релизе.

«Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», — сообщили в Вашингтоне, подтвердив дату и место встречи.

17 марта в интервью ABC Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Также американский президент заявил, что его российский коллега «заплатит цену» за вмешательство в выборы в США. Путин в ответ пожелал Байдену здоровья и заявил «кто обзывается, тот сам так называется», а затем предложил Джо Байдену провести открытый разговор в прямом эфире в ближайшие дни. Лидер США отказался от этой идеи и спустя некоторое время предложил встретиться в третьей стране. В ходе подготовки встречи назывались разные европейские города, источники «Коммерсанта» в середине мая сообщили, что встреча может пройти в Швейцарии.