Google оштрафовали на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы трижды оштрафовал Google на два млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Протоколы на компанию составили из-за ссылок на посты с «противоправным контентом» и «призывами» к участию в митингах, передает «Новая газета».

24 мая Google впервые подала иск к Роскомнадзору из-за требования ведомства удалить 12 ссылок на запрещенный контент.

Роскомнадзор после акций протеста 23 и 31 января стал требовать от социальных сетей удалять информацию с «противоправным контентом» и «призывами» к участию в митингах. В начале апреля суд оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей и TikTok — на 2,6 млн рублей.