Задержанную в Белоруссии подругу журналиста Протасевича заподозрили по нескольким статьям УК

Россиянку Софию Сапегу, задержанную в Минске вместе с бывшим главредом Nexta Романом Протасевичем, подозревают в совершении преступлений в августе-сентябре прошлого года, заявили в МИД России.

«Белорусская сторона подтвердила факт задержания С.А.Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», — говорится в сообщении.

Мать Софьи Сапеги рассказала «Би-би-си», что ее дочь в августе прошлого года уехала в Литву и не участвовала в протестных акциях.

«Она уехала в августе из Беларуси в Литву. Она готовилась к учебному процессу. Ее не было в Беларуси точно. Пусть проверят на границе штампы, когда она уехала. Это было примерно 11-12 августа, как раз после всех событий. Мы тогда жили в Минске <…> То есть ее подозревают в том, что она участвовала в беспорядках? Стопроцентная ложь. Ее здесь не было. Что они несут? Она не участвовала в протестах, она была с нами, мы были на даче в день выборов», — рассказала она.