Законопроект о запрете идти на выборы поддержавшим экстремистские организации прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении поправки, которые запрещают выдвигаться на выборы участникам экстремистских и террористических организаций, а также тем, кто их поддерживал. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

В первоначальном варианте авторы поправок предлагали ввести запрет только для кандидатов в Госдуму, но ко второму чтению его распространили на выборы всех уровней. Документ вводит разные сроки действия меры: руководители организаций, признанных террористическими или экстремистскими, не смогут участвовать в выборах пять лет со дня запрета деятельности их организации, участники или работники — три года.

Под причастностью к деятельности организации подразумевается в том числе ее поддержка, причем не только финансовая, но и в виде, к примеру, высказываний в интернете. Причастность людей к организации будет устанавливать суд, для их учредителей, руководства и его заместителей решение суда будет не нужно.

Один из авторов поправок Павел Крашенинников ранее назвал тех, против кого вводятся ограничения, лицами «крайних взглядов, основанных на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости, допускающих в своих воззрениях нарушение закона вплоть до совершения терактов и ведения партизанской войны».

30 апреля Росфинмониторинг внес штабы Навального* в реестр организаций, причастных к терроризму и экстремизму. 16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать штабы, а также ФБК** экстремистскими организациями.

*Штабы Навального — общественное движение внесено Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

**ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.