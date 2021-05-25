Электронное голосование будет доступно в семи регионах

В единый день голосования, в сентябре 2021 года, дистанционное электронное голосование будет применяться в семи регионах. Как сообщили в ЦИК, это Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская области, а также Москва и Севастополь.

«Мы идем аккуратно и взвешенно. Нам бы хотелось испытать дистанционное электронное голосование в боевой обстановке, ограничившись 1–1,5 млн. избирателей. При этом ДЭГ будет применяться в том числе на муниципальных выборах — это сложнейшая процедура, которую раньше никто не проводил», — отметил зампред Центризбиркома Николай Булаев.