Опубликован фрагмент переговоров пилота рейса Ryanair с диспетчерами

Департамент по авиации опубликовал расшифровку переговоров пилота самолета Ryanair, которого вынудили сесть в Минске, с диспетчером аэропорта.

Пилот: 09:28:58 Минск, добрый день, это RYR 1TZ (борт Ryanair — ред.), эшелон полета 390 приближаемся к SOMAT (точка входа в воздушное пространство Минского района полетной информации — ред.)

Диспетчер: 09:29:04 RYR 1TZ, это центр управления в Минске, добрый день, видим вас на радаре.

Диспетчер: 09:30:49 RYR 1TZ, это Минск

Пилот: Да, продолжайте.

Диспетчер: RYR 1TZ, сообщаю вам — у нас есть информация от спецслужб, что у вас на борту заложена бомба, ее могут активировать над Вильнюсом.

Пилот: Это 1TZ. Подождите

Пилот: 09:31:17: Окей, это RYR 1TZ. Повторите сообщение.

Диспетчер: RYR 1TZ, я повторяю — у нас есть информация от спецслужб, что у вас на борту бомба. Эту бомбу могут активировать над Вильнюсом.

Пилот: Принято. Ждите

Диспетчер: 09:31:42: RYR 1TZ, в целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (в Минске — ред.).

Пилот: Окей…это…понял. Дайте нам альтернативный вариант, пожалуйста.

Пилот:09:32:59: Это RYR 1TZ

Диспетчер: RYR 1TZ

Пилот: Бомба…прямое сообщение, откуда оно пришло? Откуда у вас информация об этом?

Диспетчер: RYR 1TZ, подождите, пожалуйста.

Диспетчер: 09:33:42: RYR 1TZ

Пилот: Продолжайте.

Диспетчер: RYR 1TZ, служба безопасности аэропорта сообщила нам, что получила E-mail.

Пилот: Вас понял, служба безопасности аэропорта Вильнюса или из Греции?

Диспетчер: RYR 1TZ, это письмо прислали в несколько аэропортов.

Пилот: Вас понял, подождите

Пилот: 09:34:49: Это RYR 1TZ.

Диспетчер: RYR 1TZ.

Пилот: Не могли бы вы дать нам частоту для (неразборчиво) компании, чтобы мы могли (неразборчиво).

Диспетчер: RYR 1TZ, повторите, какая частота вам нужна.

Пилот: Нам просто нужно согласовать процедуру с компанией, если для этого есть частота (неразборчиво).

Диспетчер: Вам нужна рабочая частота RYR (код ИКАО компании Ryanair — ред.)?

Пилот: Да, все так, 1TZ.

Диспетчер: Подождите, пожалуйста.

Диспетчер: RYR 1TZ, подождите, пожалуйста.

Пилот: Жду.

Пилот: 09:39:30: Это RYR 1TZ, есть информация?

Диспетчер: RYR 1TZ, ожидайте, ждем информацию.

Пилот: Не могли бы вы повторить, что в какой аэропорт надо? Что власти…(неразборчиво), чтобы развернуться…

Диспетчер: RYR 1TZ, слышу вас «на троечку», повторите, пожалуйста.

Пилот:09:39:57: Это RYR 1TZ .

Диспетчер: RYR 1TZ, продолжайте.

Пилот: Можете еще раз назвать код IATA аэропорта, в который власти рекомендовали нам развернуться?

Диспетчер: RYR 1TZ, принял, подождите, пожалуйста.

Пилот: Хорошо, я даю вам (неразборчиво). Можете еще раз назвать код IATA аэропорта, к которому власти рекомендовали нам развернуться?

Диспетчер: RYR1TZ, ждите.

Пилот: Жду, принял.

Диспетчер: 09:41:00: RYR 1TZ.

Пилот: Продолжайте.

Диспетчер: Код IATA — MSQ (Минск — ред.).

Пилот: Повторите, пожалуйста.

Диспетчер: Код IATA — MSQ.

Пилот: MSQ, спасибо.

Пилот: 09:41:58: RYR 1TZ. Повторите, откуда пришла рекомендация перенаправить нас в Минск? Откуда она пришла? От компании? Она исходила от руководства аэропорта вылета или аэропорта прибытия?

Диспетчер: RYR 1TZ, это наши рекомендации

Диспетчер: Это наши рекомендации

Пилот: Повторите, пожалуйста

Диспетчер: Это наши рекомендации

Пилот: (неразборчиво)

Пилот: Вы говорите, что это ваши рекомендации?

Диспетчер: Чарли-Чарли (подтверждаю — ред.)

Диспетчер: 09.42.49: у нас есть частота службы наземного сервиса Вильнюса 131.750

Пилот: 131.75. Мы связались… (неразборчиво)

Диспетчер: Сообщите свое решение, пожалуйста.

Пилот: Радар

Диспетчер: Сообщите свое решение, пожалуйста.

Пилот: Мне нужен ответ: какой код (неразборчиво)? Зеленый, желтый или красный?

Диспетчер: оставайтесь на линии

Диспетчер: 09:45:09 Говорят, код красный.

Пилот: Вас понял, в таком случае мы запрашиваем сохранить нынешнюю позицию.

Диспетчер: Понял, сохраняйте текущую позицию, сохраняйте эшелон FL390, развороты по собственному усмотрению.

Пилот: Окей, сохраняем нашу текущую позицию и эшелон FL390

Пилот: 09:47:12 Мы объявляем чрезвычайную ситуацию. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY (код сигнала бедствия — ред.). Мы планируем перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Диспетчер: Сигнал бедствия, принято. Ожидайте.

Пилот: Ожидаем.

Пилот: 09:48:10 Запрашиваем снижение до 10000 футов.

Диспетчер: Снижение FL100

Пилот: Снижение (неразборчиво)

Диспетчер: С текущей позиции путь свободен до аэропорта Минска, код KOLOS: Кило, Оскар, Лима, Оскар, Сьерра.

Пилот: Прямо до KOLOS.

Диспетчер: 09:50:15: Как поняли?

Пилот: Понял.

Диспетчер: Принято.

Диспетчер: 09:50:24: Вам нужна какая-то информация об аэродроме или погоде?

Пилот: Мы можем (неразборчиво) данные из службы автоматической передачи информации в районе аэродрома ATIS, этого достаточно.

Диспетчер: Вам нужна частота ATIS?

Пилот: У нас есть: 128.850,

Диспетчер: RYR 1TZ

Пилот: Продолжайте.

Диспетчер: Код аэропорта KOLOS, прибытие 2Н, RW ( значение метеорологической видимости на ВПП — ред.) — 31R. Сообщите, если нужны векторы.

Пилот: Окей, KOLOS … сообщите, пожалуйста (неразборчиво)

Диспетчер: KOLOS прибытие 2H

Пилот: KOLOS прибытие 2H, RW —31R,

Диспетчер: Частота службы автоматической передачи информации в районе аэродрома ATIS — 128.850

Пилот: 28.85.

Диспетчер: 09:52:29: Сообщите о числе пассажиров на борту и если есть опасные грузы.

Пилот: Опасных грузов нет. Оставайтесь на линии, нам нужно 130, чтобы избежать…

Пилот: 09:53:00 Поворачиваем на 130, чтобы избежать…

Диспетчер: Вас понял, курс на 130, сообщайте о погоде.

Пилот: Выполняю

Пилот: 09:54:45: На борту 133 человека

Диспетчер: На борту 133 человека, принято, спасибо

Диспетчер: 09:55:33 Когда будете готовы, сообщите о времени прибытия.

Пилот: 09:56:48: Запрашиваю снижение 9000 футов.

Диспетчер: Снижение 9000 футов

Диспетчер: 09:57:12: Теперь контактируйте с «Минск». «Подход» — частота 125.9

Пилот: 125.9



Перевод

: Окей, сохраняем нашу текущую позицию и эшелон FL390Перевод «Новой газеты»

В департаменте также заявили, что «с учетом решения, самостоятельно принятого экипажем, от органов управления воздушным движением Республики Беларусь ему была оказана вся необходимая первоочередная помощь». «Департамент по авиации обращается к Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), Европейскому агентству по безопасности полетов (EASA), представителям авиационных администраций принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события», — отмечается в сообщении.

23 мая белорусские власти вынудили приземлиться в Минске самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился бывший главред telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны.