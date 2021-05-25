СК Москвы отказался возбуждать дело об отравлении Владимира Кара-Мурзы в связи с «отсутствием события преступления»

Ответ из ГСУ СКР по Москве Кара-Мурза опубликовал на своей странице в Facebook. Заявление было подано после расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, в котором назывались предполагаемые сотрудники ФСБ, следовавшие за Кара-Мурзой в его поездках, когда он был отравлен в 2015 и 2017 годах. Политик требовал возбудить уголовное дело по статье о покушении на убийство, но ему отказали.
«Все как полагается. За участие в оппозиционных акциях выламывают двери и этапируют на суд самолетом, — а когда речь об убийствах и покушениях на лидеров оппозиции, то «дверь в домовладение никто не открыл» или «обращение не содержит сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступлений». Теперь вот еще одна формулировка в коллекцию», — пишет Владимир Кара-Мурза.
По его словам, следующим шагом планируется подать заявление в ЕСПЧ по ускоренной процедуре, «поскольку речь идет о 2-й статье Конвенции (право на жизнь) и поскольку угроза очевидно сохраняется. Ведь профессиональные отравители из ФСБ по-прежнему на службе, а доблестные следователи из СКР в упор не усматривают «события преступления».
Владимир Кара-Мурза был отравлен дважды: в мае 2015 года и в феврале 2017 года. Политик связывал это со своей деятельностью. В феврале 2021 года Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором говорилось, что за Кара-Мурзой перед этим следили те же предполагаемые сотрудники ФСБ, которых связывают с отравлением Алексея Навального.