Против Навального возбудили уголовное дело об оскорблении судьи

Алексею Навальному сообщили, что против него возбудили уголовное дело об оскорблении судьи Веры Акимовой, которая ранее оштрафовала его по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

О новом деле политика известил посетивший его следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК. «Как именно оскорбил, не указано. Просто «Навальный оскорбил — вот ему новое уголовное дело», — пишет оппозиционер.



Навального также уведомили об уголовных делах по факту хищения пожертвований в его фонд и по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. «Мой мощный преступный синдикат растет. Я совершаю все больше преступлений. Все больше и больше следователей заняты мной, а не такой ерундой, как убийства, грабежи и похищения людей. Мы-то думали, для этого нужно Главное следственное управление и его «следователи по особо важным делам», — констатирует политик.



В феврале во время процесса по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко прокурор попросила выделить материалы, в которых говорится, что Навальный в ходе заседаний оскорбил судью, которая сделала ему более 10 предупреждений. По делу о клевете Навального оштрафовали на 850 тыс. руб.