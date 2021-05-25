Грузия открывает сухопутные границы

Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы для путешественников, которые были закрыты с марта 2020 года. Об этом заявил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета страны Георгий Гибрадзе, передает ТАСС.

«Сухопутные границы откроются, и их пересечение будет возможным с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ответом на ПЦР-тест», — отметил Гибрадзе.

Наземные погранпункты для путешественников были закрыты Грузией прошлой весной из-за пандемии коронавируса. Авиасообщение между Россией и Грузией прекращено еще с июля 2019 года из-за обострения отношений между странами.