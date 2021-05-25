Приставы начали продавать имущество признанного иноагентом ФБК* в пользу компании Пригожина

В списке имущества, которое будет реализовано, 90 наименований: это ноутбуки, смартфоны, планшеты, видеокамеры, микрофоны, наручные часы, а также файл с анкетами Любови Соболь про московские детские сады, а также фотографии Соболь и несколько брошюр. Общая стоимость составляет более 960 тыс. рублей. Его продают в пользу компании «Московский школьник», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Директор ФБК* Иван Жданов заявил, что вещи, которые приставы намерены продать, «просто украли на обыске 5 ноября 2020 года». «При этом, долг был у ФБК*, он потом давно прекратил свою деятельность, а все имущество, которое они украли и сейчас пытаются продать, принадлежит другому юридическому лицу — Фонду защиты прав граждан*. Но устанавливали ли они связь этого конкретного юридического лица и имущества? Конечно, нет», — написал Жданов в своем Telegram-канале. Он отметил, что изъятое при других обысках, «просто исчезло», а также обратил внимание на то, что некоторая дорогостоящая техника оценена слишком низко. «Они даже не понимают, что держат в руках: подвес с камерой к коптеру (п. 52) стоимостью в 210 тыс. рублей оценили в 30 тыс.», — пишет Жданов.
В 2019 году суд обязал удалить видеоролик про пищевой комбинат «Московский школьник», где говорилось о некачественном питании, которое он поставлял в школы и детские сады Москвы. Также суд постановил опровергнуть сведения о компании из этого ролика и взыскать с Алексея Навального, ФБК* и Любови Соболь по 29 млн рублей в пользу «Московского школьника». Навальный решил ликвидировать фонд, после этого Евгений Пригожин заявил, что выкупил долг и будет взыскивать его напрямую в свою пользу. Сумму штрафа Любови Соболь заблокировали на ее счетах, а часть долга Навального сняли с его счета в пользу бизнесмена.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан — организации внесены в реестр иностранных агентов.