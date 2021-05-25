Авиакомпании мира прекращают полеты над Белоруссией

О приостановке полетов над территорией Белоруссии сообщили авиакомпании нескольких стран, ранее страны Евросоюза решили запретить белорусским перевозчикам использовать воздушное пространство ЕС.

О прекращении полетов в воздушном пространстве Белоруссии до особого распоряжения сообщила финская Finnair и французская Air France. Авиакомпания Singapore Airlines также изменила часть маршрутов своих рейсов, чтобы ее самолеты не пролетали над территорией Белоруссии, передает Newsru.com. Казахстанская Air Astana отменила запуск рейсов Алматы - Минск, который планировался на 31 мая. С полуночи 26 мая Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией, сообщил премьер Денис Шмыгаль. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещены полеты в воздушном пространстве Белоруссии.

Также о приостановке полетов над Белоруссией объявили Austrian Airlines, Lufthansa, KLM. Польская LOT приостанавливает сообщение с Минском и определяет альтернативные маршруты для полетов над территорией Белоруссии, — сообщил представитель авиакомпании Кшиштоф Мочульский. TUT.BY, отмечает, что Белоруссию огибали самолеты Wizz Air, KlasJet и British Airways.

«Белавиа» в свою очередь отменяет полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября.

24 мая саммит ЕС принял решение о запрете полетов белорусских авиакомпаний в Евросоюз. Участники саммита обратились ко всем европейским авиакомпаниям с призывом прекратить полеты над Белоруссией в связи с «неприемлемыми действиями белорусского правительства» и арестом Романа Протасевича.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair, экипаж которого принудили к такому решению, подняв в воздух истребитель и сообщив об угрозе взрыва на борту. После посадки был арестован пассажир этого самолета, экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России София Сапега.

