Мировое сообщество призвало освободить арестованного врио президента Мали

ООН, Африканский и Европейский союзы, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS), США, Германия и Великобритания призвали немедленно освободить арестованное военными руководство Мали. Военные ранее арестовали врио президента Мали Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и нового главу Минобороны Сулеймана Дукура, сообщало Reuters со ссылкой на дипломатические источники и источники в правительстве, передает «КоммерсантЪ». Арест произошел спустя несколько часов после того, как Ндао подписал указ о новом составе правительства. В него не вошли глава МВД Мари Модибо Коне и глава Минобороны Садио Камара.

Авторы заявления, распространенного миссией ООН в Мали, называют произошедшее в стране попыткой насильственного захвата власти и потребовали «немедленно и безусловно» освободить задержанных. Делегация ECOWAS прибудет в Мали 25 мая. Миссия ООН выразила готовность сотрудничать с ней для восстановления переходного периода в стране.

Правительство переходного периода в Мали было утверждено в сентябре 2020 года, после мятежа и отстранения президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. К февралю 2022 года в стране должны пройти новые выборы.