Уволенные сотрудники московского метрополитена подают иски в суд

Сотрудники московского метро, уволенные, по их мнению, за поддержку Алексея Навального, подают иски в суд. Всего написано 38 обращений, сообщил «Коммерсанту» президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» Борис Кравченко.

«Первая партия исков о восстановлении на работе подана в суд в понедельник, — сказал он. — Несмотря на то что общее обращение в профсоюз подписали 38 человек, с угрозой увольнения столкнулось больше людей, некоторые уволенные не стали жаловаться. Всего их около 50 человек, и обращения продолжают поступать».

Председатель территориального профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев сообщил, что пока был подан один иск. Остальные будут поданы до 10 июня.

Первый иск от машиниста эскалатора Евгения Ждановича уже зарегистрирован Раменским городским судом Московской области. По словам Ждановича, ни сотрудница отдела кадров, ни начальство не объяснили ему причины увольнения. В суде он намерен добиться восстановления на работе, оплаты вынужденного прогула в размере 36,9 тыс. руб. и компенсации морального вреда — 30 тыс. руб. В исковом он пишет, что подписал бумаги об увольнении «под психологическим давлением работодателя».

Ранее профсоюз «Московского метрополитена» заявил о внезапных массовых увольнениях сотрудников под надуманными предлогами либо вовсе без объяснений. Люди уверены, что реальная причина увольнения — в их политической позиции. Они регистрировались на сайте «Свободу Навальному!».