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Государственные СМИ хотят освободить от отчетности об иностранном финансировании

25.05.2021

Освободить государственные СМИ от обязанности предоставлять отчеты об иностранном финансировании предлагает Министерство цифрового развития. Речь идет о СМИ, учредителями которых являются федеральные органы власти, учрежденные ими организации или организации, чья деятельность финансируется за счет федерального бюджета, передает Znak.com.

«Попытки влиять извне на российское информационное пространство с целью предвзятого информирования и создания искаженной картины политической действительности могут иметь место только в отношении коммерческих средств массовой информации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Сейчас все СМИ обязаны раз в квартал предоставлять в Роскомнадзор отчеты об иностранном финансировании. 

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