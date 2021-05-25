Государственные СМИ хотят освободить от отчетности об иностранном финансировании

Освободить государственные СМИ от обязанности предоставлять отчеты об иностранном финансировании предлагает Министерство цифрового развития. Речь идет о СМИ, учредителями которых являются федеральные органы власти, учрежденные ими организации или организации, чья деятельность финансируется за счет федерального бюджета, передает Znak.com.

«Попытки влиять извне на российское информационное пространство с целью предвзятого информирования и создания искаженной картины политической действительности могут иметь место только в отношении коммерческих средств массовой информации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас все СМИ обязаны раз в квартал предоставлять в Роскомнадзор отчеты об иностранном финансировании.