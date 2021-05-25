США и ЕС пообещали привлечь к ответственности режим Лукашенко

Привлечь к ответственности режим президента Белоруссии Александра Лукашенко пообещал от имени США и европейских партнеров советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, осудив принудительную посадку в Минске самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича.
«Салливан потребовал немедленного освобождения Протасевича и всех политических заключенных в Белоруссии. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать к ответственности режим Лукашенко», — говорится в сообщении Белого дома.
Президент США Джо Байден назвал инцидент с самолетом «возмутительным» и отметил, что видео, на котором Протасевич говорит, что дает признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Белоруссии, «судя по всему, записано под принуждением». Это, по словам Байдена, является «позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы».
«Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к экономическим санкциям и другим мерам, я попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных», — сказал президент США.Ранее страны Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. Эту инициативу еще должен одобрить Совет ЕС. Кроме того, участники саммита рекомендовали европейским перевозчикам отказаться от перелетов над территорией Белоруссии и выступили за введение новых экономических санкций против Минска.
23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair, экипаж которого принудили к такому решению, подняв в воздух истребитель и сообщив об угрозе взрыва на борту. После посадки был арестован пассажир этого самолета, экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России София Сапега.