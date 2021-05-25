США и ЕС пообещали привлечь к ответственности режим Лукашенко

Привлечь к ответственности режим президента Белоруссии Александра Лукашенко пообещал от имени США и европейских партнеров советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, осудив принудительную посадку в Минске самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича.

«Салливан потребовал немедленного освобождения Протасевича и всех политических заключенных в Белоруссии. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать к ответственности режим Лукашенко», — говорится в сообщении Белого дома.

Президент США Джо Байден назвал инцидент с самолетом «возмутительным» и отметил, что видео, на котором Протасевич говорит, что дает признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Белоруссии, «судя по всему, записано под принуждением». Это, по словам Байдена, является «позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы».

«Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к экономическим санкциям и другим мерам, я попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных», — сказал президент США.