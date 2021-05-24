Белорусские СМИ показали видео с Романом Протасевичем

Экс-редактор канала NEXTA Роман Протасевич дает признательные показания. Об этом он сам заявил на видео, которое опубликовал один из провластных белорусских telegram-каналов «Желтые сливы». Журналист говорит, что у него нет проблем со здоровьем, с ним обращаются корректно. Он находится в минском СИЗО и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков.

Один из провластных телеграм-каналов опубликовал видео с Романом Протасевичем.



Он говорит, что у него нет проблем со здоровьем, с ним обращаются корректно. Сейчас он дает признательные показания и сотрудничает со следствием. pic.twitter.com/5nDcwUC11w — TUT.BY (@tutby) May 24, 2021

Ранее мать Протасевича рассказала, что получила информацию из медицинских кругов, что ее сын находится в критическом состоянии в одной из больниц Минска. В МВД эту информацию позже опровергли.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair, экипаж которого принудили к такому решению, подняв в воздух истребитель и сообщив об угрозе взрыва на борту. После посадки был арестован пассажир этого самолета, экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России София Сапега.

