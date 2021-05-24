В Новгороде суд рассмотрел дело об административных правонарушениях участников Земского съезда, которых задержали 22 мая. Как передает «ОВД-Инфо», Юлию Галямину арестовали на семь суток по статье о неповиновении сотруднику полиции. По делу о нарушении режима повышенной готовности решение не вынесено.

Александр Бондарчук получил 80 часов обязательных работ по статье неповиновении сотруднику полиции, по делу о нарушении режима повышенной готовности решение пока также нет.

Суд продолжает рассматривать дела по аналогичным статьям в отношении еще двоих участников съезда Виталия Боваря и Виктора Шалякина.

22 мая в Великом Новгороде стартовал Земский съезд — собрание муниципальных депутатов из более чем 30 регионов России. За несколько дней до него губернатор Новгородской области запретил негосударственным организациям и гражданам устраивать конференции более чем с 30 участниками. Организаторы успели учесть эти ограничения и арендовали два зала в гостинице, чтобы разместить представителей съезда. Но после начала мероприятия его прервали сотрудники полиции. По их версии, муниципальные депутаты нарушали социальную дистанцию и «коронавирусные» ограничения. Четверых делегатов — экс-депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину, депутата Владимирского округа Петербурга Виталия Боваря, депутата гордумы Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Бондарчука и председателя новгородского «Яблока» Виктора Шалякина — задержали.