МВД Белоруссии: Протасевич находится в СИЗО

В МВД Белоруссии сообщили, что задержанный журналист Роман Протасевич находится в СИЗО Минска, при этом у него нет жалоб на здоровье.

«В сети Интернет распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствует действительности. В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении «Следственный изолятор № 1» управления Департамента исполнения наказаний МВД по г. Минску и Минской области», — говорится в сообщении.

Ранее Наталья Протасевич рассказала, что получила информацию из медицинских кругов, что ее сын находится в критическом состоянии в одной из больниц Минска: «У Романа проблемы с сердцем, его не призвали в армию. Однажды у него было предынфарктное состояние».