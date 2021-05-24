Латвия высылает всех белорусских дипломатов

Власти Латвии высылают из страны всех дипломатов Белоруссии. Ранее МИД Белоруссии заявил, что оставит в латвийской дипмиссии в республике только одного административно-технического сотрудника.

Как передает ТАСС со ссылкой на Reuters и официального представителя МИД Латвии, это ответные действия на решение белорусских властей. Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что посол Латвии в республике должен покинуть страну за сутки, а остальные сотрудники в течение 48 часов, и в посольстве останется только один работник для ухода за зданием. Причиной назвали скандал с белорусским флагом: мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич на чемпионате мира по хоккею заменили красно-зеленый флаг республики на бело-красно-белый, который использовала оппозиция на митингах с лета 2020 года.

Дипломатический скандал происходит на фоне инцидента с самолетом Ryanair, который накануне принудительно посадили в Минске с участием истребителя. Сообщалось, что причиной стала информация о минировании рейса. Одним из пассажиров борта был экс-главред канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также была задержана его девушка, гражданка России София Сапега. Позже стало известно, что она находится в минском изоляторе на Окрестина.