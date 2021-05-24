Из Белоруссии высылают всех сотрудников посольства Латвии

Власти Белоруссии требуют от всех сотрудников посольства Латвии покинуть страну. Причиной там называют оскорбление флага республики.

МИД Белоруссии вручил послу Латвии ноту протеста, сообщил глава ведомства Владимир Макей. По его словам, которые цитирует ТАСС, в республике намерены оставить только одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием посольства, остальные должны покинуть Белоруссию в течение 48 часов, посол должен уехать в течение суток.

Причиной в МИД назвали оскорбление государственного флага республики. Ранее в Риге на чемпионате мира по хоккею мэр города Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заменили красно-зеленый флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который использовала оппозиция на митингах с лета 2020 года. Власти Белоруссии признали этот флаг экстремистским.