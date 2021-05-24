РКН пригрозил начать замедление сервисов Google

Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента. Если это не будет сделано, компанию оштрафуют и могут начать замедлять ее сервисы.

Роскомнадзор, которого цитирует РБК, заявил, что Google не удаляет 20-30% ссылок на запрещенный в России контент. Это, по сообщению ведомства, информация о террористических и экстремистских сайтах, порталы с порнографическими изображениями подростков и данные об онлайн-магазинах по продаже наркотиков. В общей сложности только на YouTube РКН нашел 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из которых призывают к экстремизму, а еще 900 не могут публиковаться в России по решению суда.

Неделю назад РКН потребовал от компании снять ограничения с видео, на котором корреспондент издания Sputnik France беседует с нейробиологом Идриссом Аберканом. В марте Роскомнадзор заявил, что Twitter не удаляет запрещенную информацию, и начал замедление соцсети. К середине мая ограничения ослабили. Также РКН заявлял, что нашел запрещенные публикации на сайтах Facebook и YouTube. Кроме того, суды по жалобам ведомства оштрафовали несколько социальных сетей и мессенджеров за неудаление призывов выходить на митинги.