Белорусские правозащитники требуют освободить Протасевича

Правозащитные организации Белоруссии потребовали немедленного освобождения политзаключенного Романа Протасевича.

«Преследование блогера Романа Протасевича осуществляется властями Беларуси в период острого кризиса с правами человека в стране, который начался после объявления президентских выборов в мае прошлого года и продолжается до сих пор. Данный кризис сопровождается беспрецедентными политическими репрессиями в отношении граждан страны, жертвами которого уже стали тысячи человек — мужчин и женщин, пенсионеров и студентов, представителей широких кругов белорусского общества. Всех их объединяет то, что они имеют другие взгляды на развитие страны, требуют проведения честных выборов и обеспечения прав человека для всех без исключения граждан Беларуси», — говорится в заявлении.

По словам правозащитников, публичная деятельность Протасевича является «не чем иным, как мирной реализацией свобод, гарантированных как Конституцией Республики Беларусь, так и международными нормами права в области прав человека — свободы поиска и распространения информации, выражения своего мнения».

«Мы считаем преследование Романа Протасевича политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения, а его самого политическими заключенными», — пишут авторы обращения.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair, экипаж которого принудили к такому решению, подняв в воздух истребитель и сообщив об угрозе взрыва на борту. После посадки был арестован пассажир этого самолета, экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России София Сапега. Оба сейчас находятся в изоляторе Минска.