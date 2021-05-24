Гражданам Литвы рекомендовали покинуть Белоруссию

Как передает «Интерфакс», литовские власти сообщили, что с учетом произошедшего возникает угроза безопасности и жизни литовский граждан, поэтому им не стоит находиться в республике.
В воскресенье, 23 мая, в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair, экипаж которого принудили к такому решению, подняв в воздух истребитель и сообщив об угрозе взрыва на борту. После посадки был арестован пассажир этого самолета, экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России София Сапега. Ryanair сообщал, что с борта в Минске сошли еще несколько россиян.
После инцидента в международную ассоциацию гражданской авиации пришел запрос о приостановке полетов над территорией Белоруссии. Сообщалось, что воздушное пространство над республикой могут признать небезопасным. Кроме того, речь может идти и о приостановке наземного транзита между Белоруссией и ЕС.