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Гражданам Литвы рекомендовали покинуть Белоруссию

24.05.2021

В МИД Литвы настоятельно рекомендовали гражданам страны не посещать Белоруссию, а при нахождении там сейчас — покинуть территорию этой страны. Заявление прозвучало на фоне инцидента с самолетом Ryanair в Минске. 

Как передает «Интерфакс», литовские власти сообщили, что с учетом произошедшего возникает угроза безопасности и жизни литовский граждан, поэтому им не стоит находиться в республике. 

В воскресенье, 23 мая, в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair, экипаж которого принудили к такому решению, подняв в воздух истребитель и сообщив об угрозе взрыва на борту. После посадки был арестован пассажир этого самолета, экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России София Сапега. Ryanair сообщал, что с борта в Минске сошли еще несколько россиян. 

После инцидента в международную ассоциацию гражданской авиации пришел запрос о приостановке полетов над территорией Белоруссии. Сообщалось, что воздушное пространство над республикой могут признать небезопасным. Кроме того, речь может идти и о приостановке наземного транзита между Белоруссией и ЕС.

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