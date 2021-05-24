Внесенная в список иноагентов Дарья Апахончич* уехала из России

«Весь последний год мне было очень страшно, самой болезненной точкой был момент, когда мой пятилетний Родик катался в автозаке. Он до сих пор, когда видит полицию, прячется. И мы всей семьёй впадаем в панику от звонков в дверь», — пишет Апахончич*. — У моих детей нет ни бабушек, ни дедушек, Машин отец в розыске. И я потратила весь свой запас невозмутимости, я больше не могу: с работы уволили, из квартиры выставили, технику и телефоны забрали».
По ее словам, семья выехала из России «в страну, откуда не выдадут, случись чего». Художница отмечает, что планировала вернуться в Петербург, когда пройдет экспертиза по изъятым у нее компьютерам и состоится суд по ее статусу иностранного агента. «Первого еще не было, второе было не в мою пользу», — пишет девушка.
Минюст включил Дарью Апахончич* и еще четырех человек в реестр физлиц, выполняющих функции СМИ-иностранного агента, в конце 2020 года. Все фигуранты реестра говорили, что их об этом не оповещали. Также все подали жалобы на решение Минюста и получили отказы судов.
* Дарья Апахончич — внесена в реестр физических лиц, выполняющих функции СМИ-иностранного агента.