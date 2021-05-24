Максим Кантор: Заложники

Тут вот что критично важно.

Месть диктатора юноше — это своим чередом. Надеюсь, диктатор получит по заслугам.

Но речь об ином.

Важно то, что пассажиры рейса АФИНЫ -ВИЛЬНЮС стали заложниками мести белорусского болвана.

Жизни людей не принимаются в расчет - в том числе и жизни граждан других стран.

Пилоты разумно подчинились шантажу террористов, поскольку не могли быть уверены, что белорус не начнет стрелять. Эпизод с расстрелянным БУКом самолетом слишком памятен.

Создан прецедент безнаказанного расстрела пассажирского лайнера. Случаи только на первый взгляд не схожи. общее то, что пассажиры - заложники интересов диктатора.

Полагаю, существует принятый порядок "разбора полетов".

Экипаж Райен эр обязан был сделать заявление об угрозе насилия со стороны истребителя Белорусских ВВС. Данное заявление - обязательная форма объяснения по отношению к пассажирам рейса, оказавшимися буквально заложниками. Пассажиры стали заложниками спецоперации. Командир корабля обязан был подчиниться насилию и не рисковать жизнями пассажиров - естественно. Он же обязан был сделать заявление сразу же в аэропорту Минска, когда он рисковал уже только своей жизнью. В противном случае - он стал соучастником захвата самолета.

И, разумеется, мировое сообщество должно реагировать адекватно: белорусский кретин взял в заложники европейских граждан.

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