В ICAO пришел запрос на приостановку полетов над территорией Белоруссии

Международная ассоциация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полетов над территорией Белоруссии. Причиной стала воскресная посадка самолета в Минске и задержание Романа Протасевича.

Как сообщает Reuters, над прекращением полетов над Белоруссией работают власти Франции и европейские партнеры. Также прорабатывается вопрос о запрете доступа компании «Белавиа» к аэропортам на территории ЕС.

«Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц», — говорится в заявлении канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона, которое цитирует агентство. Сообщается также, что в пакет мер может войти приостановка наземного транспортного сообщения между Евросоюзом и Белоруссией.

Ранее президенты стран Балтии призвали закрыть воздушное пространство Белоруссии и ввести санкции. Об этом стало известно после переговоров глав Эстонии, Литвы и Латвии об инциденте с самолетом Ryanair в Минске. Они также призвали освободить похищенных Романа Протасевича и его девушку, назвав произошедшее «откровенным актом государственного терроризма», пишет «Интерфакс». Глава Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что «ни один гражданин Евросоюза не может считать Белоруссию безопасным местом на суше или в воздухе». Как непостоянный член Совета Безопасности ООН Эстония также планирует инициировать обсуждение инцидента в Совете.

Самолет Ryanair накануне днем совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Сообщалось, что поступил сигнал минировании, при этом в воздух подняли истребитель Миг-29 и военный вертолет Ми-24. После посадки выяснилось, что один из пассажиров — экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его и его девушку задержали. Позже в белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке самолета в Минске принимал лично Александр Лукашенко.