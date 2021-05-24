Уголовное дело после посадки самолета Ryanair в Минске возбудят в Польше

Генпрокурор Польши Збигнев Зебро поручил возбудить уголовное дело по факту принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, сообщил пресс-секретарь ведомства. Как пишет РБК со ссылкой на польскую газету GazetaPrawna, разбирательство будет касаться использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров. Уголовное дело возбуждается по ч.1 ст.166 (захват водного или воздушного судна) и 189 ч. 1 ст. 189 (незаконное лишение свободы) УК Польши.



Премьер Польши Матеуш Моравецкий уже призвал Евросоюз ввести санкции против Белоруссии, назвав действия Минска «беспрецедентным актом государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным». Уголовное дело также завела Генеральная прокуратура Литвы.

23 мая в Минске экстренно сел самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, на борту которого находился бывший главный редактор telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка. Самолет совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании от белорусских диспетчеров. Протасевича задержали. Проверка не выявила в самолете ничего подозрительного.