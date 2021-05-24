Константин Сонин: Зачем это Лукашенко?

Многие сожалеют, что это будут очередные слова. (Можно подумать, что у ЕС - или у какой-то страны - есть особенно мощные рычаги давления на Беларусь...) Кто-то представляет себе возможные санкции. Но мне представляется, что если и придавать этой безумной акции какой-то стратегический смысл - он ровно в этом. Вызвать поток слов или санкций.

Какой смысл арестовывать основателя независимого телеграмм-канала NEXTA? Власть Лукашенко держится последние месяцы только на насилии потому, что он утратил поддержку во всех социальных группах и слоях Беларуси, а не потому что, есть какие-то телеграмм-каналы или СМИ. Белорусы прекрасно знают, что подавляющее большинство ненавидит Лукашенко, что он погубил экономику и готов погубить страну ради ухода от ответственности; большинство боится выступать против него из-за постоянных арестов, избиений и убийств. Это всем известно и без всяких медиа. Точно так же арест не имеет смысла с точки зрения террора населения - все и так запуганы дальше некуда.

Так какой смысл? А смысл именно такой - чтобы оправдать, для себя и своего окружения то, что делается последние месяцы - полный разгром страны и экономики, нужно чтобы враг не просто был, а чтобы враг "нападал". Понятно, что никто - я думаю, даже в ближайшем окружении Лукашенко - не верит бредням про то, что Америка или Европа нападут на Беларусь. А теперь хотя бы с каким-то основанием можно будет говорить про санкции. Пропагандистская роль у этого, мне кажется, уже давно чистый ноль, но какая-то картинка для ближайшего круга и себя самого - для чего я ежедневно гублю страну? - да для защиты от нападения ЕС! - какой-то смысл имеет.

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