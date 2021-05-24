Журналиста Могутина обвинили в участии в несанкционированной акции в поддержку Навального

Главреда «Baza» Никиту Могутина обвиняют в участии в несанкционированной акции 21 апреля. Шествие он освещал, как журналист, при себе у него было редакционное задание, пресс-карта, а также специальный жилет, сообщает издание.

Могутину было продемонстрировано видео с камер наблюдения на Тверской улице, на которых видно, что он работает на акции вместе с оператором. Недовольство сотрудников полиции вызвало отсутствие на груди у Могутина аккредитации. По его словам, ее случайно сорвали еще в самом начале акции, после чего он переложил документ в карман и демонстрировал полицейским по первому требованию.

Могутина вечером в воскресенье остановили сотрудники ГИБДД в центре Москвы и увезли в ОВД «Китай-город». Позже его отпустили из под обязательство о явке, а сегодня составили протокол.