Белорусским СМИ запретили освещать митинги в прямом эфире

Как сообщает госагентство БелТа, поправки вносятся в законы о СМИ и массовых мероприятиях. Там говорится, что СМИ в республике теперь нельзя вести прямые эфиры несанкционированных акций «для их популяризации или пропаганды», а иностранные граждане и компании не смогут создавать СМИ на территории республики. Кроме того, поправки запрещают журналистам быть организаторами или участниками акций протеста, также нельзя публиковать результаты соцопросов о политической ситуации, проведенные без аккредитации, размещать ссылки на «запрещенную» информацию. Если журналист будет распространять сведения, порочащие деловую репутацию организации, которая его аккредитовала, то он останется без разрешающих документов.
Гражданам Белоруссии поправки запрещают освещать несанкционированные акции, кроме того, им нельзя собирать деньги на штрафы для осужденных за участие в таких мероприятиях. Также документ исключает уведомительный порядок организации массовых акций. После вступления закона в силу все они должны проводиться только по разрешению органов власти.
Поправки разрешают прокуратуре ограничивать доступ к сайтам за публикацию информации, наносящей «вред национальным интересам». Мининформу республики теперь можно прекращать выпуск СМИ без решения суда после двух или более письменных предупреждений. Еще одним законом Александр Лукашенко разрешил властям ограничивать работу сетей электросвязи в случае «угроз национальной безопасности».
Нововведения вступают в силу через месяц после опубликования.