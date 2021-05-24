В Минюсте одобрили идею заменять труд мигрантов заключенными

Глава Минюста Константин Чуйченко одобрил идею направлять заключенных на работы, которыми занимаются трудовые мигранты. Ранее ее высказал директор ФСИН Александр Калашников.

Чуйченко, которого цитирует «Интерфакс», заявил, что идея правильная, так как «можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу». Также чиновник сказал, что считает интересными крупные инвестпроекты, где можно задействовать труд тысячи и более заключенных, направленных на исправительные работы. Сейчас, по его словам, на таких объектах трудятся максимум по сто осужденных.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников заявил, что в России 180 тыс. заключенных имеют право на замену наказания исправительными работами. По словам Чуйченко, проблема в том, что пока в России создано чуть больше 8 тыс. рабочих мест для такой категории.

Ранее в Федерации мигрантов России выступили против идеи Калашникова, заявив, что гастарбайтеры квалифицированы и им нужно зарабатывать, а заключенных придется учить.