«Ъ»: московским властям уже год предлагают поставить памятник Сахарову

В мэрию Москвы еще в 2020 году поступил список площадок, где ученые предлагают поставить памятник Андрею Сахарову, но точного решения по нему до сих пор нет. «Коммерсантъ» пишет, что это сквер на Сухаревской площади, пересечение проспекта Сахарова и Бульварного кольца, а также участок на Ленинском проспекте неподалеку от Физического института Академии наук.

Издание напоминает, что еще в 2019 году Владимир Путин распорядился организовать торжественные мероприятия, посвященные столетию со дня рождения академика и правозащитника, а в декабре 2020 года заявил членам СПЧ, что согласен с необходимостью установки памятника. Накануне юбилея, 20 мая 2021 года, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что памятника пока нет. На следующий день, пишет «Ъ», в СПЧ заявили, что вопрос об установке монумента решен, но не смог назвать ни конкретного места, ни сроков работ.

Фадеев назвал три места для установки материала, предложенные оргкомитетом, созданным в 2019 году после слов Путина о мероприятиях в честь 100-летия Сахарова. В комитете журналистам сообщили, что после первого списка, около двух месяцев назад, направляли чиновникам повторное письмо со списком площадок.

«Предложения как будто поглотила черная дыра. Мои попытки поговорить с руководством мэрии ни к чему не привели», — заявил журналистам сопредседатель оргкомитета сенатор Владимир Лукин. По его словам, в единственном ответе говорилось, что в список добавили четвертое возможное место для памятника, двор института ФИАН.

В мэрии Москвы изданию не ответили на вопрос о судьбе обращения оргкомитета, а в комиссии Мосгордумы по монументальному искусству заявили, что вопрос об установке памятника академику Сахарову туда вообще не поступал.

Ранее в Москве власти отказали в согласовании фотовыставки памяти Сахарова на Чистопрудном бульваре. За две недели до открытия чиновники, ранее согласовавшие ее, заявили, что в этом месте пройдет другая экспозиция.