Глава Ryanair сообщил о сотрудниках белорусского КГБ на борту самолета с Протасевичем

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О' Лири считает, что на борту экстренно севшего в Минске самолета были сотрудники белорусского КГБ. В компании называют инцидент «поддерживаемым государством угоном».

По словам Майкла О' Лири, пилоты сделали все, что в их силах, чтобы безопасно завершить полет. Ццелью белорусских властей «было задержание журналиста», уверен он. Происходящее было «очень пугающим», поскольку экипаж и пассажиры находились под вооруженной охраной, а их сумки обыскивались.

«Это был случай угона, спонсируемого государством. Воздушное пиратство <…> Мы полагаем, что в аэропорту с рейса также сошли агенты КГБ», — сказал О' Лири.

23 мая в Минске по требованию диспетчеров экстренно сел самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В аэропорту заявили о сообщении о минировании, которое, как позже выяснилось, оказалось ложным. Для сопровождения лайнера в воздух поднимали истребитель МиГ-29. Среди пассажиров был журналист Роман Протасевич. Его задержали.



Генпрокуратура Литвы начала расследование угона самолета и жестокого обращения с людьми.

