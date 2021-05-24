Действия России против других стран осудят на саммите ЕС

Участники саммита ЕС, который открывается сегодня, планируют осудить действия России против стран Евросоюза. Также в повестке — поручить Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС подготовку доклада о стратегии отношений с РФ.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на европейского чиновника, рассказавшего о повестке на условиях анонимности. Сообщается, что обсудить отношения с Россией на майском саммите ЕС планировали и ранее, но дискуссию откладывали несколько раз из-за пандемии коронавируса.

По словам чиновника, одной из главных тем станет подготовка доклада в соответствии с пятью принципами, которые являются краеугольными камнями отношений ЕС с Россией. Издание отмечает, что о необходимости пересмотра этих принципов ранее говорили в ЕС, но источник заявил, что они не подвергаются сомнению. Принципы, о которых идет речь, согласовали в 2016 году главы МИД стран ЕС. Это реализация Минских соглашений по Украине и непризнание присоединения Крыма к России; укрепление отношений ЕС с восточными партнерами; укрепление внутренней устойчивости Евросоюза; а также то, что любое взаимодействие с Россией должно быть избирательным, учитывая возможные общие интересы; и необходимость поддерживать гражданское общество в России и инвестировать в развитие контактов между людьми в РФ и Евросоюзе.

Саммит затронет внешнеполитические темы 24 мая в ходе рабочего ужина участников. В плане, помимо отношений с Россией, значится взаимодействие ЕС и Великобритании, также могут быть подняты вопросы о ситуации на Ближнем Востоке и о миграции. Помимо этого, после событий 23 мая в повестку включат тему посадки самолета Ryanair в Минске и задержания экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим рейсом. Для посадки воздушного судна в Белоруссии подняли в воздух истребитель Миг-29, диспетчеры на территории республики сообщили о якобы минировании самолета.