В Литве возбудили уголовное дело об угоне самолета после ареста Романа Протасевича

Генпрокуратура Литвы начала расследование принудительной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился бывший главред telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого после приземления задержали силовики. Генеральная прокуратура начала досудебное расследование угона самолета и жестокого обращения с людьми, сообщили в ведомстве, передает BNS. Свидетели уже определены и будут допрошены, будут собраны другие соответствующие материалы и налажено сотрудничество с прокурорами и официальными лицами других стран Евросоюза, добавляют в полиции.

23 мая в Минске по требованию диспетчеров экстренно сел самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В аэропорту заявили о сообщении о минировании, которое, как позже выяснилось, оказалось ложным. Для сопровождения лайнера в воздух поднимали истребитель МиГ-29. Среди пассажиров был журналист Роман Протасевич. Его задержали.