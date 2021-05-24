Компания Google впервые подала иск к Роскомнадзору

Google в судебном порядке оспаривает требования Роскомнадзора по удалению 12 ссылок на «противоправный контент», под которым подразумевается видео в YouTube, которые регулятор считает призывами участвовать в январских митингах. Как пишет «КоммерсантЪ», компания впервые подала иск к ведомству.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы. Речь в нем идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу, объясняет юрист Наталья Гуляева. «Google оспаривает действия Роскомнадзора в имевшей место ранее административной процедуре», — говорит она.

Как пояснили в Роскомнадзоре, имеется в виду требовании заблокировать 12 ссылок на «противоправный контент», размещенный на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google: «Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года».