В США и Европе предложили запретить полеты над Белоруссией и ввести санкции

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал освободить бывшего главного редактора telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизнь более 120 пассажиров, в том числе граждан США. Изначальные сообщения о причастности белорусских служб безопасности и использовании белорусских военных самолетов для сопровождения самолета вызывают серьезную обеспокоенность и требуют полного расследования», — говорится в заявлении.

США взаимодействуют по этому вопросу с Евросоюзом, властями Литвы и Греции. `

Глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес вместе с коллегами из Великобритании, Германии, Чехии, Латвии, Литвы, Ирландии и Польши предложили запретить любые полеты над Белоруссией и ввести санкции против Минска, передает Znak.com. Парламентарии считают, что нужно приостановить членство Белоруссии в ICAO и «запретить все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее» до тех пор, пока не закончится расследование инцидента. Также предлагается ввести санкции против Минска, запретить Белоруссии пользоваться услугами Интерпола и других международных организаций.

Днем 23 мая в Минске экстренно сел борт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В аэропорту заявили, что самолет совершил посадку после сообщения о минировании, которое, как позже выяснилось, оказалось ложным. Для сопровождения лайнера в воздух поднимали истребитель МиГ-29.

Среди пассажиров был журналист Роман Протасевич. Его задержали. По информации ряда СМИ, команду о посадке самолета дал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Протасевичу грозит длительное тюремное заключение, его обвиняют по уголовным статьям «Организация массовых беспорядков» и «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении «умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности».

Nexta рассказывал о массовых акциях протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии. Канал власти признали экстремистским.