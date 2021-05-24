Лукашенко поднял в воздух МиГ -29 , чтобы задержать журналиста

Роман Протасевич, 26-летний главный редактор телеграм-канала "Беларусь Головного Мозга", в прошлом, во время массовых протестов осени 2020 года, главный редактор ведущего оппозиционного СМИ в изгнании NEXTA летел из Афин, где он был на конференции, в Вильнюс, где он вынужден жить в изгнании, так как дома против него возбуждены уголовные дела по трем статьям, и он внесен КГБ Беларуси в список террористов.По словам коллег Протасевича во время посадки на самолет ирландского дискаунтера RyanAir, журналист заметил, что его и его документы фотографирует некий человек, который стоял в очереди за ним — журналист успел написать об этом до того, как самолет взял курс на Вильнюс. На борт снимавший подниматься не стал.Когда гражданский самолет летел над территорией Беларуси, а до Вильнюса оставалось 90 км, самолет развернулся в сторону Минска, до которого было более 200 км. Командир воздушного судна получил сообщение, что борт заминирован, а президент Беларуси отдал приказ поднять в воздух истребитель МиГ-29 . Как пишут оппозиционные белорусские СМИ именно истребитель был тем фактором, который и заставил экипаж авиакомпании RyanAir повернуть на Минск.После приземления в Минске Роман Протасевич был задержан. СМИ также сообщают, что кроме журналиста, в Минске осталось еще 5 человек — девушка Романа, а также 4 гражданина РФ. Комментаторы высказали предположение, что это была совместная операция ФСБ России и КГБ Беларуси.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал недопустимой историю с самолетом компании RyanAir , сообщает Интерфакс. "Угон рейса Ryanair белорусскими властями недопустим. Необходима твердая и единая реакция европейцев", - написал глава французского МИД в своем твиттере.

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис в свою очередь назвал произошедшее шокирующим актом: "Насильственное приземление коммерческого самолета для задержания журналиста — беспрецедентный шокирующий акт. Мы требуем, чтобы все пассажиры были незамедлительно освобождены", - написал он в твиттере."Завтра Европейский совет должен выступить с обращением о необходимости усиления давления на Белоруссию. Хватит", — добавил он. Свое возмущение высказали и власти Германии, и руководство ЕС,и глава государственного департамента США Энтони Блинкин , который потребовал международного расследования случившегося.

В то же время российские функционеры от СМИ и Государственной Думы аплодируют операции батьки Лукашенко. " Никогда не думала,что буду хоть в чем-то завидовать Белоруссии /.../ Батька исполнил красиво",—написала в своем твиттере главный редактор госканала RT Маргарита Симонян







Как блестящую операцию квалифицировал угон пассажирского самолета и депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Вячеслав Лысаков: «Несомненно, КГБ Беларуси провел блестящую с оперативной точки зрения спецоперацию. И отследили «объект», и его сопроводили, и разыграли возможный теракт, и фактически принудили самолет сесть, и, наконец, «приняли» в надежные руки. Вишенкой на торте может стать суровый приговор суда и помилование Батьки», — написал Лысаков в своем Telegram-канале.