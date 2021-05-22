Юлию Галямину задержали на Земском съезде

В Великом Новгороде полицейские пришли на форум независимых муниципальных депутатов «Земский съезд» и потребовали прекратить его из-за нарушения санитарных правил. В итоге силовики задержали организатора мероприятия Юлию Галямину и депутата Владимирского округа Санкт-Петербурга Виталия Боваря.

«Полиция пришла считать количество участников Земского съезда. Им «поступила информация, что тут нарушается указ губернатора», который по закону вступает в силу только 29 мая», — успела отметить Галямина в Telegram.

18 мая губернатор Новгородской области Андрей Никитин ужесточил санитарные ограничения, ограничив численность публичных мероприятий до 30 человек.

