Путин вспомнил Сахарова только как ученого, внесшего вклад в обороноспособность страны

Владимир Путин назвал Андрея Сахарова выдающимся ученым, который внес вклад в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны, но при этом президент ни слова не сказал о правозащитной деятельности академика. Приветственное слово Путина к участникам, гостям и организаторам торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения Сахарова, опубликовал Кремль.

«Мы искренне гордимся тем, что этот выдающийся ученый был нашим соотечественником и современником. Его фундаментальные труды и практические разработки стали большим, поистине бесценным вкладом в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. И конечно, мы будем помнить академика Андрея Сахарова как мужественного, несгибаемого, обладающего огромным внутренним достоинством человека», — говорится в обращении президента.

Андрей Сахаров в 1960-е стал лидером борьбы за права человека и гражданские свободы, что привело его к опале и ссылке. О главном завещании Сахарова для страны и мира, о Сахарове, которого не помнит почти никто, читайте в статье историка диссидентского движения Александра Даниэля из архива The New Times.